Premier League 2022/2023: Foden e Bernardo Silva, il Manchester City piega il Newcastle

Vittoria per 2-0 del Manchester City in casa contro il Newcastle nell’anticipo che apre il sabato della ventiseiesima giornata di Premier League 2022/2023. A Etihad sono i gol di Foden e Bernardo Silva a regalare i tre punti ai cizitens, che ora sono sempre secondi in classifica ma di nuovo a -2 dall’Arsenal che giocherà fra pochi minuti. Due invece le partite in meno dei bianconeri, che si trovano quindi a quota 41 punti e in lieve flessione negli ultimi tempi.

Dopo un avvio molto intenso, al 15′ passa il City e lo fa col grandissimo gol di Phil Foden, che prende palla, si prodiga in una serpentina strepitosa e poi calcia trovando una leggera deviazione che mette definitivamente fuori causa il portiere. Gestione positiva da parte dei ragazzi di Guardiola, che soffrono poco e raddoppiano al 67′ grazie al gol facile facile per Bernardo Silva sull’assist di Haaland, ancora a secco di gol ma in grado di comparire comunque nel tabellino.