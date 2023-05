Premier League 2022/2023, l’Arsenal affonda contro il Brighton: Manchester City ad un passo dal titolo

La Premier League sembrava aver ormai preso una chiara direzione già da diverse settimane, ma quest’oggi è davvero ad un passo da Manchester. Dopo la vittoria pomeridiana del City, è arrivata anche la sconfitta dell’Arsenal, che davanti al pubblico di casa perde 3-0 dal Brighton e scivola a meno quattro punti dalla formazione di Guardiola e con una partita in più giocata. Insomma, manca solo l’aritmetica a condannarli definitivamente. E’ un successo, invece, molto importante per gli uomini di Roberto De Zerbi, che si rimettono subito in carregiata dopo la pesante sconfitta dello scorso turno contro l’Everton. Il Brighton grazie alle reti di Enciso, Undav ed Estupinan supera il Tottenham ed è sesto in classifica con due partite ancora da recuperare rispetto agli Spurs.