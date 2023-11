Portogallo: clamorosa rimonta Benfica nel recupero, Sporting ko nel derby di Lisbona

Clamorosa rimonta del Benfica nel recupero e lo Sporting Lisbona va ko. E’ un derby pazzo quello tra le prime due squadre del campionato portoghese, con i padroni di casa che adesso agguantano proprio gli ospiti a quota 28 punti al comando della classifica. Ma la vittoria arriva in modo incredibile, visto che i biancoverdi erano passati in vantaggio all’ultimo minuto del primo tempo con Gyokeres che non perdona. La squadra di Schmidt, ultima nel girone di Champions (quello dell’Inter) e già eliminata fatica a reagire nel secondo tempo, nonostante il cartellino rosso al 51′ ai danni di Inacio che può riaprire tutto, e gli eurorivali invece dell’Atalanta in Europa League sembrano a un passo dalla vittoria. Poi, come nella finale di Champions del 1999 tra Manchester United e Bayern Monaco, accade l’impensabile e in pieno recupero Neves e Tengstedt segnano le due reti che ribaltano tutto.