Porto, il club dopo la sconfitta con il Gil Vicente: “Campionato falsato, Benfica favorito dagli arbitri”

Il Porto ieri ha perso clamorosamente in casa contro il Gil Vicente, 14° in classifica, 2-1 ed è scivolato a otto punti di distanza dal Benfica capolista. Oggi, il club si è scagliato contro l’arbitraggio, la squadra di Conceicao è rimasta in 9 uomini al 52′, confrontando alcuni episodi con quelli della sfida giocata sabato tra Vizela e Benfica: “Come falsare la classifica di un campionato? Le risposte possibili sono tante, ma poche saranno così chiare come gli episodi del 22esimo turno. Manca un’espulsione per un giocatore del Benfica e un rigore al Vizela, il VAR non è intervenuto. Il giorno dopo è successo alla squadra che insegue. È un dato di fatto che in questa partita ci siano stati due interventi dell’arbitro video che hanno avuto un impatto diretto sul risultato negativo per il Porto. Ed è un dato di fatto che il giorno prima ci siano stati due non interventi dell’arbitro video che hanno avuto un impatto diretto su un risultato positivo per il Benfica. Così, la classifica del campionato è falsata”.