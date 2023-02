Grave lutto per l’esterno del Lecce, Lameck Banda, che è stato autorizzato dal club giallorosso a far ritorno nel suo Paese d’origine, come comunicato dal club salentino sul proprio sito ufficiale: “L’U.S. Lecce comunica che al calciatore Lameck Banda, colpito da un grave lutto, è stato concesso il permesso di raggiungere il suo Paese d’origine”.