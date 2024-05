Porto, Conceicao: “Taremi professionista fantastico, gioca come se avesse 10 anni di contratto”

Intervenuto ai microfoni di Sport TV dopo la vittoria contro il Chaves, il tecnico del Porto Sergio Conceicao ha parlato di Mehdi Taremi: “Come avete visto oggi, è un professionista fantastico. Ha giocato come se avesse ancora dieci anni di contratto e questo è ciò che è importante per me. Sarebbe stupido non utilizzare un giocatore di qualità perché pensiamo che andrà in un’altra squadra. Ci sono altri giocatori che se ne andranno, per un motivo o per l’altro, che non lo sanno, che hanno un contratto e che forse, a volte, non hanno la capacità di dare tutto quello che Taremi dà e ha dato“. Conceicao ha poi aggiunto: “Questo è il calcio. I giocatori raggiungono una certa età e il club valuta cosa è meglio, se la continuità o lasciarli andare. Taremi è stato un professionista fantastico e lo tratto allo stesso modo di tutti gli altri“.