Perisic non ha dubbi: “Il titolo con l’Hajduk sarebbe il momento più alto della mia carriera”

Ceduto in prestito all’Hajduk Spalato, Ivan Perisic si è presentato in conferenza stampa, commentando il ritorno a casa: “Negli ultimi giorni ho provato tante emozioni. Avevo lasciato l’Hajduk molto tempo fa e sono davvero contento di essere tornato. Ancora non sono al meglio per via dell’infortunio, ma sto continuando a lavorare duramente giorno dopo giorno. Ho iniziato a correre da un paio di settimane e non so ancora quando tornerò in campo, ma non vedo l’ora“. Perisic, che in carriera ha vinto tanto – dalla Bundesliga con Dortmund e Bayern alla Serie A con l’Inter, passando per la Champions sempre col Bayern – ha infine detto: “Un eventuale titolo con l’Hajduk sarebbe il punto più alto della mia carriera“.