Perché il Fenerbahce affronterà il Galatasaray con l’Under 19: la decisione in Supercoppa

Nel calcio turco si vive un clima di tensione con pochi precedenti. Dopo quanto avvenuto contro il Trabzonspor, con l’aggressione dei tifosi locali ai giocatori gialloblù, il Fenerbahce ha convocato un’assemblea straordinaria per discutere dell’immediato coinvolgimento del club nei piani del calcio turco, nel corso della quale sono state prese alcune decisioni, a partire dalla partecipazione alla Supercoppa contro il Galatasaray, in programma stasera alle 20:30. In uno dei punti all’ordine del giorno approvati dall’assemblea, si legge infatti che “La partita della Supercoppa 2023 dovrebbe essere rinviata a data opportuna e dovrebbe essere nominato un arbitro straniero. Altrimenti non giocheremo la partita oppure giocheremo con la squadra U19″. La Federcalcio ha respinto le proposte e in campo contro la rivale di sempre andrà quindi l’Under 19. Peraltro, la squadra del Fenerbahçe U19 ha giocato in mattinata contro il Giresunspor alle 12 nella 19a settimana della Lega Elite A ed è ora in viaggio per raggiungere Şanlıurfa, dove avrà luogo la partita di Supercoppa. La decisione non è piaciuta a tutti i tifosi. Alcuni hanno criticato la scelta, sostenendo che si tratta “di un regalo al Galatasaray” e hanno sostenuto che la partita dovrebbe essere giocata “qualunque cosa accada”. La dirigenza però va avanti per la sua strada: di fatto stasera il Gala giocherà non contro Dzeko e compagni, ma contro la primavera del club fondato nel 1907.