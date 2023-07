Patrick Vieira riparte dallo Strasburgo: contratto triennale

Patrick Vieira riparte dalla panchina dello Strasburgo. Lo ha annunciato lo stesso club di Ligue 1, precisando che il tecnico esonerato dal Crystal Palace lo scorso marzo ha firmato un contratto triennale. “Voglio dare il benvenuto a Patrick Vieira, che conosco dai tempi della nazionale e sono molto felice di accoglierlo a Strasburgo”, ha dichiarato il presidente del club, Marc Keller. “L’arrivo di Patrick dovrebbe consentirci di fare ulteriori passi in avanti. Corrisponde al profilo che cercavamo: un allenatore con esperienza internazionale, con una buona conoscenza della Ligue 1 e con esperienza con i giovani calciatori. Siamo convinti che qui potrà svolgere un ottimo lavoro, in un ambiente sano e appagante. Lo metteremo nelle migliori condizioni per raggiungere i suoi obiettivi”.