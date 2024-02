Nuovo allenatore Liverpool, su Eurobet quotato Eziolino Capuano

Eziolino Capuano, attuale allenatore del Taranto, potrebbe essere il sostituto di Jurgen Klopp al Liverpool? La risposta, ovviamente, è no, anche se nel calcio nulla è precluso, ma il carismatico e istrionico tecnico campano è stato quotato dal noto bookmaker Eurobet e proposto a 1.001 rispetto la posta, insieme a nomi di illustri colleghi quali Antonio Conte, Carlo Ancelotti e i principali candidati che sono Xabi Alonso e pochi altri nomi. La puntata, che con dieci euro potrebbe far vincere oltre diecimila euro, è diventata già virale sui social: l’ingaggio del bravo e allo stesso tempo teatrale allenatore, una vita sulle panchine della Serie C, alla guida del Liverpool è stato già giocato da alcuni fan.