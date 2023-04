Nottingham Forest, panchina di Cooper a rischio: piace Sampaoli

Futuro in bilico per Steve Cooper sulla panchina del Nottingham Forest. La squadra, tornata quest’anno in Premier League dopo na lunga assenza, è terzoultima dopo 30 partite e recentemente ha ufficializzato la separazione con il ds Filippo Giraldi. Ora anche il tecnico è a rischio, e già si guarda al futuro: uno dei nomi papabili è quello di Jorge Sampaoli, afferma il Daily Mail. Il tecnico argentino questa stagione ha allenato il Siviglia prima di essere esonerato.