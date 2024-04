Nottingham Forest furioso: “3 rigori non dati da Taylor. E il Var è tifoso del Luton, ma non l’hanno cambiato”

Tweet al veleno da parte del Nottingham Forest, che su Twitter si lascia andare a un attacco senza precedenti nei confronti della direzione arbitrale dello scontro salvezza perso con l’Everton quest’oggi. Questo quanto pubblicato dal club britannico sui social: “Tre decisioni pessime, tre rigori non comminati, che semplicemente non possiamo accettare. Avevamo avvisato prima della partita il Professional Game Match Officials Limited che il VAR era tifoso del Luton, ma non l’hanno cambiato. La nostra pazienza è stata messa alla prova più volte. Il club ora valuterà le sue opzioni”.

Alla base della protesta ci sono tre situazioni dubbie in area di rigore, almeno una di queste clamorosa, in cui l’arbitro Taylor, ben noto ai tifosi della Roma per il suo arbitraggio contro il Siviglia, non ha concesso il penalty in favore del Nottingham Forest, che ha poi perso per 2-0 contro l’Everton, squadra in lotta anch’essa per evitare la retrocessione. Un risultato che favorisce anche la terzultima, il Luton, che si porta a -1 dal Nottingham: e il Var, secondo la società inglese, era proprio un acclarato tifoso della neopromossa. Insomma, una gatta da pelare per la FA. Di seguito il video con i tre presunti rigori.

