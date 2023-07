Atalanta Under 23: panchina a Modesto, il ds sarà Gatti

Fino al termine della coda dei ricorsi, tra cui quello del Siena, la presenza dell’Atalanta Under 23 in serie C rimane sub judice. Tuttavia la società ha già cominciato l’attività e attende solamente di poter ufficializzare l’iscrizione. Il ruolo di direttore sportivo è stato affidato a Fabio Gatti, arrivato a Bergamo la scorsa estate insieme a Tony D’Amico. Per la panchina, invece, è stato scelto Francesco Modesto, allievo di Gasperini con un passato alla guida di Rende, Potenza, Cesena, Pro Vercelli, Crotone e Vicenza. Non resta dunque che aspettare la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, poi l’Atalanta U23 sarà finalmente realtà.