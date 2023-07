Notte di paura per Donnarumma e la compagna: immobilizzati e rapinati in casa

Una notte di paura, su cui ora indagano le forze dell’ordine, per il portiere del Paris Saint Germain, Gianluigi Donnarumma e la sua compagna, Alessia Elefante. Come riportano i media francesi, che citano l’agenzia AFP, l’estremo difensore italiano e la sua compagna sarebbero stati immobilizzati da alcuni individui, che hanno poi svaligiato la loro abitazione parigina. Le vittime, dopo essere state legate, sarebbero riuscite a scappare nei pressi di un hotel nelle vicinanze, dove hanno allertato le forze dell’ordine. Come scrive l’Equipe, il 24enne portiere italiano e la sua compagna – entrambi sotto shock – sono stati portati in ospedale per le cure del caso. Sul caso indaga la Brigade de repression du banditisme (BRB) della polizia giudiziaria francese.