Psg, Luis Enrique: “Nei primi 20 minuti il Milan ha giocato meglio”

“I primi 20-25 minuti ha giocato meglio il Milan, sono stati molto bravi e noi abbiamo fatto tanti errori in uscita”. Lo ha detto il tecnico del Psg, Luis Enrique dopo la vittoria per 3-0 ai danni del Milan nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. “Secondo me eravamo calati un po’ mentalmente – spiega -, dopo il gol di Mbappé siamo riusciti a finire il primo tempo in modo positivo, ma non per forza meglio del Milan. Nel secondo tempo siamo stati molto più in fiducia. Abbiamo avuto più occasioni, il secondo tempo è stato molto migliore del primo“. Promosso il classe 2006 Zaire-Emery: “È un giocatore veramente impressionante, ha solo 17 anni. Gioca bene in attacco – racconta il tecnico del Psg – in difesa, ha una grande visione di gioco. È un esempio perfetto per tutti i ragazzi del mondo che vogliono diventare professionisti. Sono molto contento del livello delle sue performance quest’anno”.