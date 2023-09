Negata permanenza al Saint-Gilloise nell’Eca per adesione a Unione club europei

La Uefa si schiera contro l‘Unione dei club europei (Uec), una sorta di ‘lega delle medio-piccole’ che vuole dar voce a 1.400 club professionistici europei che non partecipano alle coppe. All’Union Saint-Gilloise e’ stata infatti negata la permanenza nella European Club Association (Eca) proprio per la sua adesione al progetto Uec, annunciato ad aprile a Bruxelles. Lo scorso anno il club belga era stato ammesso nel ‘networking’ dell’Eca. L’Union Saint-Gilloise era stato proposto per diventare membro ordinario con diritto di voto, alla luce della qualificazione ai quarti di Europa League e del terzo posto in Belgio, ma la notizia dell’adesione all’Uec lo ha messo di fatto fuori dall’associazione. Finora l’Uec non ha membri ufficiali, ma una quarantina di club hanno già formalizzato il loro interesse a partecipare, tra cui Union Saint-Gilloise, Siviglia, Aston Villa, Brighton e Crystal Palace.