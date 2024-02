Napoli, Mirror: “Chelsea, Arsenal e Psg su Osimhen”

Victor Osimhen ha fatto sapere di avere le idee chiare su un futuro che, a detta dello stesso Aurelio De Laurentiis, sembra essere lontano da Napoli. Il diretto interessato non ha mai nascosto di volersi misurare con la Premier League e il Chelsea lo accoglierebbe a braccia aperte. Non ci sono solo i Blues alla finestra, però, come fa sapere il “Mirror”. Sul calciatore c’è anche l’interesse dell’Arsenal, pronta a sfidare il Chelsea per regalare ad Arteta un centravanti da doppia cifra. I Gunners sarebbero disposti a versare i 130 milioni di euro della clausola rescissoria, inserita nel recente rinnovo. Occhio però alla concorrenza del Paris Saint Germain. Kylian Mbappè sembra destinato alla cessione al Real Madrid e a raccogliere la sua eredità potrebbe essere proprio Osimhen.