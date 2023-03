Morata segna ed esulta con la Dybala Mask: “Sei un fenomeno”, risponde Paulo

Un gol importantissimo quello che Alvaro Morata ha segnato ieri sera: il centravanti spagnolo, che ha messo la palla in porta in pieno recupero, ha permesso all’Atletico Madrid di battere 1-0 il Girona e di consolidare il terzo posto nella classifica de LaLiga. L’ex calciatore della Juventus ha esultato niente meno che con la Dybala Mask, classico festeggiamento di – appunto – Paulo Dybala, sin dai tempi in cui i due erano compagni di squadra a Torino. Le immagini hanno subito fatto il giro del mondo sui social e la risposta del giocatore della Roma non si fatta attendere: “Sei un fenomeno, fratello”, ha scritto il campione del mondo argentino.

View this post on Instagram A post shared by Álvaro Morata (@alvaromorata)