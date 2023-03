Sampdoria, Lanna: “Spero che a breve arrivino notizie più confortanti”

Il presidente della Sampdoria Marco Lanna, in occasione dell’inaugurazione del Sampdoria Club “Luca Vialli e Bobby Gol”, ha ringraziato tutti coloro che continuano a supportare il club blucerchiato anche in questo momento difficile, con la speranza che presto possa risolversi anche la quesione relativa alla proprietà. “Il futuro della società? Non abbiamo notizie certe – ha spiegato Lanna –, ma continua il lavoro delle persone che stanno seguendo questo processo. Spero vivamente che a breve arrivino notizie un po’ più confortanti. Dal canto nostro, continueremo a lottare fino in fondo come sta facendo la squadra in campo, con l’obiettivo di trovare una soluzione che possa salvare la nostra amata Sampdoria. Cerchiamo di portare avanti quello che possiamo e ringrazio davvero tutte le aziende genovesi che ci stanno aiutando in questa fase difficilissima, così come il sindaco di Bogliasco Pastorino, che ha capito il momento. Grazie a tutti quelli che sono al nostro fianco, stiamo difendendo il fortino con tutte le nostre forze”.