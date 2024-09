Mondiale per club 2025: svelati stemma e sigla del torneo

La Fifa ha svelato lo stemma della prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre, la competizione più inclusiva nella storia del calcio per club. Il brano di Gala “Freed from Desire”, che è diventato un inno calcistico per i tifosi di club e squadre nazionali, è stato annunciato come firma audio, mentre la Fifa ha anche lanciato “Take it to the World”, un invito all’azione per i fan per mostrare ciò che rende speciale il loro club. La Coppa del Mondo per club Fifa 2025, che si disputerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025, includerà rappresentanti di ciascuna delle sei confederazioni continentali: Afc (Asia), Caf (Africa), Concacaf (Nord, Centro America e Caraibi), Conmebol (Sud America), Ofc (Oceania) e Uefa (Europa). La nuova competizione fa parte degli sforzi della Fifa per fornire maggiori opportunità di partita a livello di nazionale e di club per tutte le federazioni affiliate alla Fifa e per migliorare gli standard in tutto il mondo.

Ad oggi, 30 delle 32 squadre si sono qualificate, con un ulteriore club della Conmebol (Sud America) e il rappresentante del paese ospitante che saranno confermati a tempo debito. Il percorso di qualificazione, che avviene attraverso le competizioni continentali per club, si basa sul merito sportivo attraverso un ciclo di quattro anni, garantendo che i campioni continentali e i club che dimostrano costanza vengano premiati. Lo stemma, che sarà adattato e utilizzato per tutte le future edizioni del torneo, si ispira al pallone, alla storia e alla cultura del calcio, con le iniziali del torneo ‘CWC’ astratte in un’icona circolare.

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha dichiarato: “È un momento speciale. Oggi abbiamo lanciato il marchio della nuova Coppa del Mondo per club Fifa, l’inizio di una nuova era nel calcio per club. Trentadue dei migliori club provenienti da tutti gli angoli del mondo si sfideranno negli Stati Uniti a giugno e luglio 2025. Vogliamo che voi, i tifosi di tutto il mondo, condividiate le storie del vostro club, portiate il vostro amore, la vostra passione, il vostro sostegno; per mostrare di che pasta è fatto il tuo club e portarlo nel mondo“.