Mondiale per club 2023, c’è un po’ d’Italia in Marocco: Irrati al Var

Un po’ di Italia in Marocco il prossimo mese in occasione del Mondiale per club, in programma dall’1 all’11 febbraio 2023. La Fifa ha comunicato la lista dei 26 ufficiali di gara impegnati al torneo iridato e tra questi c’è anche Massimiliano Irrati, var della finale dei Mondiali del 2018, della finale di Europa League 2019 e della finale di Champions tra Bayern e Psg. Il fischietto di Pistoia è selezionato proprio tra gli 8 addetti al Var. Sei invece gli arbitri designati.