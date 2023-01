Mondiale per club 2022: calendario, programma, orari e tv con Real Madrid

Il programma, gli orari e la diretta tv delle partite del Mondiale per club 2022, in programma dall’1 all’11 febbraio in Marocco. In scena i campioni d’Europa del Real Madrid, che vanno a caccia del titolo contro delle formazioni sulla carta inferiori, ma pronte a stupire e regalare sorprese a tutto il pubblico presente. La principale antagonista dei blancos sarà il Flamengo, vincitore della Copa Libertadores e già qualificato alle semifinali, esattamente come gli uomini di Carlo Ancelotti. Ad inaugurare la competizione sarà la sfida del primo turno tra Al Ahly e Auckalnd City, mentre Seattle Sounders e Wydad Casablance entreranno in scena soltanto dal secondo turno. A partire dal 7 febbraio scenderanno in campo Real Madrid e Flamengo, per entrare nel vivo del torneo che si concluderà con la finalissima di sabato 11 febbraio. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv in esclusiva su Sky Sport, mentre lo streaming sarà affidato a NOW e SkyGo.

PRIMO TURNO – 1 febbraio

Ore 20:00 Al Ahly – Auckland City

SECONDO TURNO – 4 febbraio

Ore 15:30 Seattle Sounders – Al Ahly/Auckland City

Ore 18:30 Wydad Casablanca – Al Hilal

SEMIFINALI

7 febbraio

Ore 20:00 Flamengo – Wydad Casablanca/Al Hilal

8 febbraio

Ore 20:00 Seattle Sounders/Al Ahly/Auckland City – Real Madrid

FINALE TERZO POSTO – 11 febbraio

Ore 16:30

FINALE – 11 febbraio

Ore 20:00