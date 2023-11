Il Fatto Quotidiano: “Dopo la figlia di Giorgetti, Gravina assume anche il figlio di Tajani in Figc”

Gabriele Gravina, presidente della Federazione italiana, avrebbe assunto con un contratto determinato Filippo Tajani, figlio del Ministro degli affari esteri Antonio Tajani, che lavorerà nel dipartimento che si occupa degli Europei 2032. Lo ha rivelato Il Fatto Quotidiano. L’assunzione di Tajani jr arriva dopo poche settimane rispetto a quando il padre in visita a Coverciano premiò Luciano Spalletti come ambasciatore dello sport, e anche a seguito della richiesta di dimissioni, da parte di diversi esponenti di Lega e Fratelli d’Italia, del presidente Gravina per la vicenda calcio scommesse che coinvolse alcuni giocatori della Nazionale.

Il Fatto Quotidiano ricorda inoltre come di recente è stata assunta in Figc anche Marta Giorgetti, la figlia del ministro dell’economia.