Mauro Icardi rivela: “Resto al Galatasaray, almeno per un altro anno”

Mauro Icardi non è sul mercato, almeno per quest’anno. In un’intervista rilasciata alla trasmissione argentina ‘Olga en Vivo’, l’attaccante ex Inter e Psg ha annunciato che “resterò al Galatasaray per questa stagione, la prossima vedremo ma per ora rimango qui”.

Maurito ha raccontato anche il retroscena sul suo approdo in Turchia. “Non mi aspettavo di venire al Galatasaray. Siamo andati da Milano a Parigi e lì ci siamo trovati molto bene. Poi Wanda mi ha convinto, dicendomi che avrebbe fatto bene a me e alla mia carriera – spiega il bomber argentino – La rivalità col Fenerbahce? Incredibile, mi sorprende sempre. Non pensavo ci fosse una rivalità come quelle argentina, la loro è pazzesca anche per strada”.