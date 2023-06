Mauro Camoranesi riparte da Malta: allenerà il Floriana

Mauro German Camoranesi torna sulla panchina. L’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana ha annunciato sui social che allenerà il Floriana, squadra che ha chiuso al settimo posto il campionato di Malta. Camoranesi, classe 1976, è reduce dall’esperienza in Slovenia dove ha allenato il Maribor. Quello maltese è il quarto campionato della carriera da tecnico del campione del mondo 2006, che ha vissuto esperienze in panchine anche in Argentina e in Messico.