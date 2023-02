Marsiglia-Psg, infortunio alla coscia per Kimpembe dopo poco più di un quarto d’ora

Dopo appena sedici minuti di gioco del match di Ligue 1 tra Marsiglia e Psg, il difensore dei parigini Kimbembe è stato costretto ad uscire dal campo in barella. Per lui infortunio alla coscia, dopo un brutto intervento di un calciatore avversario, e cambio immediato con Danilo Pereira. Ora si attendono notizie, per capire l’entità dell’infortunio di Kimpembe.