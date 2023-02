Atp Santiago 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 27 febbraio con Bonadio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Santiago 2023 della giornata di lunedì 27 febbraio. Subito in campo il nostro Riccardo Bonadio, che ha brillantemente superato le qualificazioni e sfiderà al primo turno il colombiano Galan. Impegnati anche la settima testa di serie Cachin, il beniamino di casa Tabilo e, in doppio, gli azzurri Pellegrino/Vavassori. Di seguito il programma completo.

CANCHA CENTRAL

Ore 18:00 – Martinez vs (Q) Hanfmann

a seguire – (7) Cachin vs (Q) J.M. Cerundolo

a seguire – Lawson/Sitak vs Pellegrino/Vavassori

Non prima delle 00:30 – (WC) Tabilo vs Munar

CANCHA 1

Dalle 23:00 – (Q) Bonadio vs Galan