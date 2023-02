Basket, Pozzecco: “Orgoglioso dei miei ragazzi”. Caruso: “Una serata da ricordare”

Gianmarco Pozzecco, coach della Nazionale di basket dell’Italia, ha parlato al sito Fip della vittoria contro la Spagna nelle qualificazioni Mondiali: “Orgoglioso dei miei ragazzi, hanno giocato con il cuore. Siamo venuti qui per vincere, senza guardare la classifica, e tutti i giocatori hanno lasciato il campo gratificati – ha proseguito Pozzecco – Abbiamo preparato la partita in modo perfetto, sono davvero felice per la vittoria ma anche per aver allargato la base dei giocatori per il futuro. Ringrazio lo staff e la Federazione per averci messo nelle migliori condizioni“. Il miglior realizzatore della serata è stato Guglielmo Caruso, anche lui molto contento: “Eravamo consapevoli della difficoltà della gara, ma siamo scesi in campo con la mentalità giusta e abbiamo vissuto una serata da ricordare. Felice della mia prestazione, ma soprattutto di quella della squadra“.