Marsiglia: Gattuso è il nuovo allenatore

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore del Marsiglia. La panchina del club, lasciata da Marcelino dopo le minacce ricevute dai tifosi in un ambiente per nulla sereno, è stata occupata dall’ex centrocampista e Campione del mondo 2006. Gattuso era molto vicino al Lione, dove è andato a sedere Fabio Grosso. Ora al nuovo tecnico tocca il compito di risollevare la squadra. Le sue parole: “Sono molto felice e orgoglioso di guidare un club come l’Olympique, in uno stadio, il Velodrome, in cui ho avuto l’opportunità di giocare e che è famoso in tutta Europa per la passione e il calore che sprigiona. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro con il mio nuovo gruppo e affrontare le prossime sfide che ci attendono”.