Marocco, presidente Wydad Casablanca arrestato per traffico internazionale di droga

Said Naciri, presidente del Wydad Casablanca, è stato arrestato per traffico internazionale di droga nell’ambito dell’operazione rinominata “Escobar del Sahara”. A rivelarlo è la stampa marocchina, che spiega anche come alle circa 25 persone coinvolte sarebbero contestati i reati di spoliazione, riciclaggio di denaro, falsificazione, occultamento e abuso di potere. Un momento sicuramente non semplice per il Wydad, che è una delle squadre più in vista dell’intero continente africano visto che nel suo palmares figurano tre Champions africane e 22 vittorie del campionato nazionale.