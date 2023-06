Dalla Spagna: “La Juventus esce dalla Superlega, inviate le lettere a Real Madrid e Barcellona”

La Juventus avrebbe deciso di lasciare la Superlega. Come riportano Marca, Relevo e Chiringuito, la società bianconera ha inviato due lettere a Real Madrid e Barcellona comunicando l’inizio delle procedure legali per uscire dall’European Super League, la competizione annunciata nel 2021 e che non ha mai visto luce. L’iter burocratico potrebbe richiedere alcune settimane, secondo Relevo, ma la decisione della Juventus è stata già presa. Quello della Superlega sembra quindi destinata a rimanere un progetto incompiuto, dopo che l’opposizione iniziale delle tifoserie (in particolare quelle inglesi) spinse diversi club a lasciare il progetto. L’ex presidente Andrea Agnelli è stato, insieme a Florentino Perez, uno degli ideologi del nuovo torneo, ma il cambio di Cda, dopo le ultime vicende sul caso plusvalenze, ha determinato un’inversione di rotta. Secondo Marca la Juventus “sa che per raggiungere qualsiasi tipo di accordo con l’Uefa deve rinunciare alla sua posizione a difesa della Superlega”.