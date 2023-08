Caso Rubiales, Federcalcio spagnola attiva protocollo per violenza sessuale

Lo scandalo che ha coinvolto il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales, colpevole di aver baciato Jenni Hermoso senza consenso durante la premiazione dei Mondiali femminili, si arricchisce di un nuovo capitolo. La Federcalcio (RFEF), infatti, ha attivato per Rubiales il protocollo interno previsto per i casi violenza sessuale. A confermarlo è stata la delegata federale Maria Dolores Martinez Madrona: “Il nostro protocollo è stato attivato e siamo nel pieno dell’indagine sui fatti, per cui esigiamo il massimo rispetto per il diritto alla privacy e alla dignità di tutte le persone coinvolte”.

Il protocollo viene attivato una volta che viene presentata una denuncia ed è la delegata ad hoc, in questo caso Maria Dolores Martinez Madrona, a occuparsi dell’indagine e a trasmettere le sue conclusioni alla commissione di valutazione. Ieri la Commissione Disciplinare della Fifa ha sospeso provvisoriamente Rubiales per 90 giorni.