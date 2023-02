Manchester United, Ten Hag: “Il trofeo rafforzerà il legame tra la squadra ed i tifosi”

L’allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag, dopo la conquista della Carabao Cup 2022/2023 in finale contro il Newcastle, ha deciso di scrivere una lettera aperta per esprimere le proprie emozioni e promettere nuovi successi ai tifosi dei Red Devils: “Quando sono arrivato qui abbiamo parlato della grande importanza del lavoro quotidiano e della voglia di riunire la squadra con i tifosi. I calciatori sanno perfettamente quando siano importanti i sostenitori. Il legame che c’è tra squadra e tifoseria lo possono vedere tutti e quello che abbiamo vissuto insieme rafforzerà ancora di più quel legame. L’atmosfera che è stata creata a Wembley è stata davvero incredibile. Ho sentito il supporto dal primo all’ultimo minuto, guidando la squadra, sostenendola e incoraggiandola a superare il traguardo per riportare il trofeo a Manchester. Da oggi torneremo al lavoro, focalizzati sulla preparazione della sfida di mercoledì contro il West Ham in FA Cup. Non saremo appagati, vogliamo riportare il clib dove merita”.