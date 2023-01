Manchester United, Ten Hag: “Spirito di squadra clamoroso, sono molto felice della prestazione”

Il tecnico del Manchester United, Erik Ten Hag, al termine del match di Premier League 2022/2023 vinto 2-1 in rimonta contro il Manchester City, ha parlato ai microfoni di BT Sport: “Abbiamo avuto due buone occasioni nel primo tempo ed ero molto contento del lavoro fatto dalla squadra. Poi abbiamo dovuto cambiare Martial che ha accusato problemi fisici. In quel momento non siamo riusciti ad essere propositivi ed abbiamo subito gol. Ma lo spirito che ha mostrato la squadra è stato clamoroso, sono riusciti a ribaltarla e sono molto felice di quanto fatto da tutti. I giocatori devono essere resilienti. Anche se vieni preso a calci in una partita, devi continuare ad andare avanti facendo i conti con momenti dolorosi della gara. Bisogna soffrire per raggiungere il risultato”.