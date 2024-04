Manchester United, Ten Hag: “La reazione del web alla nostra vittoria in FA Cup è stata una vergogna”

“La reazione del web alla semifinale di FA Cup vinta dal Manchester United contro il Coventry City è stata imbarazzante e una vergogna”, afferma l’allenatore dei Red Devils, Erik ten Hag, come riporta la BBC.

Lo United è stato infatti ampiamente criticato dopo la prestazione in FA Cup contro il Coventry: dal vantaggio per 3-0 contro una squadra di un campionato inferiore fino al 3-3, per poi vincere la lotteria ai rigori. Il Coventry ha anche avuto un gol nel finale annullato per un fuorigioco marginale dall’assistente arbitro Var nei tempi supplementari.

“Il calcio è una questione di risultati. Siamo arrivati ​​in finale e lo abbiamo meritato. Abbiamo perso il controllo per 20 minuti e alla fine siamo stati molto fortunati, ma siamo riusciti ad arrivare in finale. È un risultato enorme”, ha detto Ten Hag proseguendo la conferenza stampa.

La finale di FA Cup contro il Manchester City il mese prossimo sarà la seconda per Ten Hag in due anni da allenatore dello United, dopo aver perso proprio contro i rivali del City nella finale di Wembley della scorsa stagione: “La reazione di voi (i media, ndr.) è stata imbarazzante. Due finali in due anni, è magnifico. Per me da allenatore quattro finali di coppa in quattro anni. I commenti sono una vergogna”, ribadisce il tecnico olandese.

Oggetto delle critiche anche l’esultanza poco contenuta di Antony: “Lui è stato provocato e non dovrebbe reagire in questo modo. Non avete visto la provocazione, solo la reazione, ma non dovrebbe farlo. Ho visto anche Harry Maguire però, ha stretto la mano agli avversari prima di festeggiare coi compagni. Dobbiamo riconoscere la prestazione del Coventry, che è tornato al 70′ quando avevamo dominato la partita. La partita doveva essere chiusa, ma la rimonta della loro squadra è stata molto buona”, ha concluso Ten Hag.