Manchester United, ten Hag contro l’arbitraggio: “Poco coerente, Var intervenuto solo con noi”

Nonostante la vittoria per 2-1 del suo Manchester United contro il Crystal Palace, Erik ten Hag non ha gradito l’arbitraggio della gara. “E’ vero, Casemiro ha oltrepassato il limite, ma lo stesso vale per tanti altri giocatori, specialmente del Crystal Palace. Come mai il Var non è intervenuto nei loro confronti? Non sono affatto soddisfatto dall’arbitraggio, è stato incoerente” ha detto il tecnico dei Red Devils a fine match. Lo United ha comunque ottenuto tre punti importanti che gli permettono di restare nelle prime posizioni del campionato di Premier League.