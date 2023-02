Manchester United, Ten Hag: “Concentrati sul campo, siamo in corsa su quattro fronti”

Il tecnico del Manchester United, Erik Ten Hag, a pochi giorni dal match di Premier League contro il Leicester, ha parlato in conferenza stampa anche delle situazioni relative alla società: “E’ chiaro che stiamo seguendo la situazione, si tratta del nostro club. Ma siamo concentrati sul campo, sugli allenamenti, sul nostro modo di giocare e sulle partite. Siamo in corsa su quattro fronti, non spetta a noi occuparci di questo processo, saranno altre persone a prendere delle decisioni”.

I Red Devils stanno pian piano risalendo la china, tanto che ora si trovano a soli cinque punti dall’Arsenal capolista: “Non dobbiamo pensare troppo in là, quello che dobbiamo fare è farci trovare nella posizione giusta ad aprile. Possiamo solo pensare alla prossima gara, a fare meglio dell’ultima partita. Dobbiamo mettere energia e concentrazione solo sul prossimo impegno, il che significa che dobbiamo cercare di vincere domenica col Leicester”.