Manchester United, Rashford spiega l’esultanza: “Salute mentale fondamentale per fare salto di qualità”

Marcus Rashford è l’assoluto trascinatore del Manchester United in questa stagione, con l’attaccante inglese che sta tenendo una media tra gol fatti e minuti giocati davvero impressionante. Ad ogni rete la sua esultanza scatena curiosità, con quel dito a indicare la testa. Intervistato dal “The Sun”, è proprio Rashford a spiegare il motivo di questa scelta. “L’aspetto mentale è fondamentale per il calcio, conta per il 95% secondo me. Senza vai in campo solo con la tua qualità ma non basta – spiega l’attaccante dei Red Devils – Se non stai attento a queste cose non fai il salto di qualità, ci sono tanti giovani forti che però non reggono a livello mentale. Ecco perchè esulto in questo modo, io mi sono concentrato molto sulla mia salute mentale.”