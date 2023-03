Manchester United, ora l’indebitamento ammonta a 609 milioni di euro

La situazione finanziare del Manchester United resta non particolar mente brillante. Nonostante i ricavi commerciali nell’ultimo trimestre del 2022 siano aumentati del 22% e il bilancio relativo al periodo considerato sia in positivo per poco più di 7 milioni di euro, il fatturato complessivo è sceso del 10% rispetto a un anno prima. La ragione di questo risultato risiede nella mancata qualificazione alla Champions League. Il club inglese, al 31 dicembre 2022, deve fare i conti con un forte indebitamente che ammonta a 535,7 milioni di sterline (609 milioni di euro) contro i 477,1 di fine 2021. Una situazione difficile da gestire anche in caso di passaggio di proprietà con Jim Ratcliffe e lo sceicco Jassim decisi a rilevare la società dalla famiglia Glazer.