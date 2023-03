Atalanta, Gasperini può sorridere: Koopmeiners verso il recupero per la Cremonese

Seduta di allenamento pomeridiana per l’Atalanta in vista della gara contro la Cremonese, valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ha ritrovato a sua disposizione tutti i calciatori reduci dagli impegni con le Nazionali, in particolar modo oggi sono tornati al Centro Bortolotti di Zingonia Jeremie Boga, Merih Demiral e Mario Pasalic. Buone notizie anche sul fronte Teun Koopmeiners, che ha svolto buona parte della sessione con il resto dei compagni e dovrebbe tornare disponibile per Cremona dopo i problemi muscolari accusati contro l’Udinese. Hanno lavorato ancora a parte Djimsiti e Vorlicky, terapie invece per Hateboer. Nella giornata di domani la squadra sosterrà la classica seduta di rifinitura nel pomeriggio e Gasperini fare le sue opportune valutazioni di formazione. Hojlund dovrebbe essere confermato in attacco con Lookman e Pasalic a suo supporto.