Manchester United-Manchester City oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Manchester United e Manchester City, valevole per la ventesima giornata di Premier League 2022/2023. Uno dei derby di Manchester probabilmente più attesi degli ultimi anni. Il City rincorre l’Arsenal a cinque punti di distanza, ma lo United sembra aver iniziato con il piglio giusto questa seconda parte di stagione, con quattro successi nelle ultime quattro sfide di campionato. La cura Ten Hag sta decisamente iniziando a dare i suoi frutti e i Red Devils ora puntano ad aggiudicarsi la sfida dopo tre sconfitte negli ultimi scontri diretti. La sfida è in programma oggi, sabato 14 gennaio alle 13:30 all’Old Trafford di Manchester. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 4K. In streaming su Sky Go e Now Tv.