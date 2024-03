Manchester United-Liverpool 4-3, ten Hag: “Orgoglioso della squadra, ogni partita per noi è una finale”

Photo LiveMedia/Nigel Keene/DPPI , Germany, September 20, 2023, UEFA Champions League football match FOOTBALL - CHAMPIONS LEAGUE - BAYERN MUNICH v MANCHESTER UNITED Image shows: Erik ten Hag Manager of Manchester United during the Champions League match between Bayern Munich and Manchester United at Allianz Arena, Munich, Germany on 20 September 2023. Photo Nigel Keene/ProSportsImages / DPPI LiveMedia - World Copyright

“E’ stata una partita storica. La squadra ha mostrato resilienza e determinazione per vincere, sono davvero orgoglioso dei ragazzi dopo tutte le battute d’arresto che abbiamo avuto. Sono molto forti mentalmente, e ovviamente aiuta il fatto che i tifosi ci sostengano“. Queste le dichiarazioni di Erik ten Hag dopo la vittoria al cardiopalma del suo Manchester United nei quarti di finale di FA Cup 2023/2024 contro il Liverpool.

“I primi 35 minuti credo siano stati i migliori che la squadra abbia giocato in questa stagione. Abbiamo giocato davvero bene, sia quando avevamo la palla che in fase di non possesso. Il Liverpool è un’ottima squadra e nel finale di primo tempo è salito in cattedra. Ma poi abbiamo cambiato sistema e da quel momento abbiamo preso l’iniziativa, credendoci, creando tante occasioni e segnando” ha proseguito il tecnico dei Red Devils.

Infine, sul finale di campionato: “Stiamo ancora lottando per un posto in Champions League. Abbiamo messo pressione sull’Aston Villa e sugli Spurs, vincendo da gennaio in poi, ma ogni partita per noi è una finale. Dovremo giocare le nostre partite al meglio se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, ovvero andare in Champions League e vincere dei trofei“.