Manchester United ko contro il West Ham: sono già 13 le sconfitte, peggior partenza dal 1930

Ieri il Manchester United è caduto per 2-0 in casa del West Ham, mancando l’occasione di confermare il comunque deludente sesto posto, vista la sconfitta del Newcastle a Luton, e subendo il sorpasso in classifica proprio dagli Hammers. Sconfitta numero 13 in stagione per la squadra di ten Hag in 26 partite disputate. Già raggiunto il numero di ko totali delle 62 partite dell’annata 2022/2023. Quella di quest’anno è stata la peggior partenza nella storia, record sconfitte entro Natale, dei Red Devils dal 1930. Sono 20 i ko nell’anno solare, massimo al 1989. Grandi difficoltà anche in fase offensiva con Garnacho, Hojlund e Antony che hanno segnato un gol in tre. Sono solo 18 i gol fatti in 18 partite di campionato e ben sette le partite senza trovare la via della rete. Inoltre, il Manchester United è riuscito a non segnato in quattro partite consecutive in tutte le competizioni per la prima volta dal 1992. Urge una svolta per Bruno Fernandes e compagni, l’Aston Villa in casa, 26 dicembre ore 21, potrebbe essere la partita della rinascita o della crisi più totale.