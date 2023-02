Manchester United, Elon Musk possibile acquirente del club: il miliardario valuta l’ipotesi

Tra i possibili acquirenti del Manchester United spunta anche Elon Musk. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il miliardario starebbe seriamente valutando l’opportunità di avanzare un’offerta ufficiale per acquisire il club inglese. Ormai il tempo stringe, perchè venerdì 17 sarà l’ultimo giorno utile per farsi avanti con i Glazer che cercano acquirenti da oltre 6 miliardi di sterline (4,5 per la proprietà del club, 2 per un nuovo Old Trafford o la riqualificazione dell’attuale impianto). Se quella di Musk è solo una suggestione, almeno al momento sembrano più solide le piste che portano a partiti dell’Arabia Saudita indipendenti a quelli del Newcastle, emiri del Qatar e Sir Jim Ratcliffe.