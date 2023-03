Manchester United: difficile arrivare a Kane, idea Osimhen e Vlahovic per l’attacco

Viste le difficoltà ad arrivare ad Harry Kane del Tottenham, il Manchester United starebbe pensando a Osimhen e Vlahovic per rafforzare il proprio reparto offensivo. Questo è quanto riporta ESPN, che sottolinea come i due attaccanti della Serie A sarebbero tra le principali alternative del Manchester United, in caso di mancato arrivo di Kane in maglia Red Devils.