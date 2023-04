Manchester City-Sheffield United oggi in tv: orario, canale e diretta streaming FA Cup 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Manchester City e Sheffield United, valevole per la semifinale di FA Cup 2022/2023. I Citizens arrivano a Wembley in un momento entusiasmante: prima la qualificazione alle semifinali di Champions League ottenuta a Monaco di Baviera, poi l’incredibile pareggio di ieri sera dell’Arsenal, che continua a perdere punti nella corsa per il titolo della Premier League. Insomma, la squadra di Guardiola è in piena corsa su tutti i fronti, ma oggi c’è da pensare alla Coppa. Contro lo Sheffield, squadra attualmente seconda in classifica in Championship, ci si gioca la finale. La sfida è in programma oggi, sabato 22 aprile alle ore 17:45 al Wembley Stadium. Diretta sulla piattaforma Dazn.