Manchester City, Haaland: “Non so se batterò il record di Shearer”

Erling Haaland ha siglato 44 gol in 42 presenze in Premier League. Alla domanda, sull’opportunità di battere il record di reti segnate (260) in Premier League, appartenente ad Alan Shearer, il norvegese ha risposto così: “Mi rimangono ancora tre anni e 10 mesi di contratto, c’è tempo. Ma non penso di farcela in questo lasso di tempo. Dovessi rimanere qui per tanti anni, perché no?”.

Haaland ha anche parlato delle critiche sul suo modo di stare in campo e del suo arrivo al City: ”Quando sono in campo è come se uscissi dal mio corpo, è difficile da spiegare. Mi fermo, osservo e colpisco al momento giusto. Quando sono arrivato volevo vincere la Champions, ed abbiamo vinto il triplete. Guardiola appena arrivato pretendeva concentrazione e grinta in allenamento.”