Manchester City, Guardiola: “Violazioni finanziarie? I giudici decidano il prima possibile”

“Mi piacerebbe che la Premier League e i giudici decidessero il prima possibile. Così se abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, lo sapranno tutti, se invece come crediamo0 abbiamo fatto le cose per bene negli anni, la gente smetterà di parlarne. Vorrei che si chiudesse tutto domani, anche oggi pomeriggio”. Lo ha ribadito Pep Guardiola in un’intervista nella quale è tornato a parlare delle accuse nei confronti del Manchester City per una serie di violazioni finanziarie che sarebbero state commesse tra il 2009 e il 2018, e per le quali l’allenatore catalano chiede celerità: “Vorrei che i giudici non fossero troppo impegnati e decidessero cosa è meglio anche perché so bene cosa abbiamo vinto sul campo e su questo non ci sono dubbi. Spero che non si debbano aspettare due anni, perché non fare le cose in modo più veloce?”.