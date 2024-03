Manchester City, Guardiola: “Tour de force? Mi divertono questi periodi, sono i migliori”

“Da quando sono arrivato qui, lavoriamo per vivere questi momenti. Per cui facciamo un passo alla volta, prima lo United: avremo due giorni per prepararla e proveremo a fare del nostro meglio”. Lo ha detto il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola in vista del tour de force tra Premier League e Champions che attende i Citizens. Prima tappa il derby con lo United in programma domenica 3 marzo alle 16:30. “Poi avremo la possibilità di qualificarci per i quarti di Champions, il weekend successivo andremo ad Anfield e prima della sosta affronteremo il Newcastle per raggiungere la semifinale di FA Cup. Mi divertono questi periodi, sono i migliori”, ammette il tecnico. Che poi pensa al derby: “Mi aspetto sempre il meglio dagli avversari. Ho grande rispetto per loro e per il club, per Erik, per i giocatori. Perché dopo Ferguson lo United non ha più vinto la Premier? Nei grandi club sei obbligato a vincere ma non è facile allo United reggere il confronto con quell’incredibile periodo di successi vissuto con sir Alex. Nei grandi club prima c’era più pazienza con gli allenatori, oggi ci sono invece più pressioni”. Poi una battuta su Foden e Haaland, spesso a segno nei derby: “Non so cosa succederà, se sapessi quali giocatori segneranno li metterei in campo. Sono un bravo allenatore ma non prevedo il futuro…”.