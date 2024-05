Manchester City, Guardiola: “Per il titolo servirà fare 12 punti su 12 disponibili”

“Sappiamo che dobbiamo fare 12 punti su 12 altrimenti sarà difficile perchè l’Arsenal è forte. Dipende da noi, cerchiamo di vincere una partita alla volta e vediamo”. Pep Guardiola invita alla calma nelal conferenza stampa che precede il match contro il Wolverhampton. Il City è secondo a 79 punti, uno indietro all’Arsenal che ha però giocato una partita in più. “Se la mia maggiore esperienza rispetto ad Arteta può essere un vantaggio? Mi piacerebbe dire di sì ma non lo so, dobbiamo dimostrarlo domani col Wolverhampton e nelle prossime gare”. Sulla stagione negativa delle inglesi in Europa, invece, si pronuncia così: “Colpa del calendario? Una delle ragioni, non le conosco tutte ma concordo con Jurgen (Klopp). Non credo però che le cose cambieranno e magari la prossima stagione avremo 3 o 4 squadre in finale”.